Потребсоюз нашел опасные для здоровья вещества в 65% продаваемой в РФ косметики

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) выявил по итогам исследования в 65% продающейся в России косметики массового сегмента опасные для здоровья вещества. Также в 76% продукции не сообщаются противопоказания для применения.

В российском перечне веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, находится 1680 наименований, чей вред был доказан. К использованию разрешено только 332 вещества. При этом сумма используемых в смеси веществ не должна превышать значения максимальной концентрации в готовой к использованию продукции.

Наиболее частое нарушение, выявленное Потребсоюзом,— это отсутствие информации о составе на русском языке. Так, более чем в 90% косметической продукции состав указывается на латинице, а используемые химические вещества пишутся аббревиатурами. Около трети косметики продается без какой-либо информации. По мнению союза, производители скрывают состав не только из-за потенциального вреда компонентов, но и из-за их доступности. «Во многих случаях потребители, приобретая компоненты, находящиеся в свободной продаже, могут самостоятельно изготовить косметическую продукцию, и это обойдется в несколько раз дешевле»,— говорится в документе союза (цитата по «РИА Новости»).

Также было выявлено, что около 20% продукции реализуется без указания срока годности или уже будучи просроченными. НСЗПП сообщил об общем росте жалоб потребителей на качество и безопасность косметики. Союз отметил, что на рынке растет доля контрафактной и фальсифицированной косметики, и предложил начать маркировать косметическую продукцию. В качестве примера приводится снижение количества нарушений в парфюмерной продукции: после введения маркировки стало поступать в три раза меньше жалоб.

Никита Черненко