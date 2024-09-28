В Свердловской области 29 сентября ожидается ветер с порывами до 18 м/с

В Свердловской области в воскресенье 29 сентября ожидается ветер с порывами до 18 м/с, предупреждение о непогоде выпустило ГУ МЧС Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В региональном МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи с линями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Подчеркивается, что во время непогоды лучше не парковать автомобили под слабо закрепленными конструкциями.

Напомним, в Свердловской области конец сентября и начало октября ожидаются теплыми. В понедельник, 30 сентября, ночью установится температура +12°, днем +21°, во вторник, 1 октября — ночью +8°, днем +16°. В среду ночью 2 октября похолодает до +2°, днем до +16°, в четверг ночью до +3°, днем температура повысится до +17°.

Мария Шараева