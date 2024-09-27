На выходных в Свердловской области ожидается теплая погода

В Свердловской области на выходных установится теплая погода, она сохранится также в начале следующей недели, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу на территорию региона теплый воздух продолжит поступать, распространяясь с западного направления — днем температура составит +16°..+21°, тепло будет сопровождаться усилением ветра с порывами в дневное время свыше 10 м/с. Теплая погода по области будет сохраняться, пока над Казахстаном присутствует антициклон, что, по оптимистичным прогнозам, вполне может продлиться до конца следующей недели.

В Екатеринбурге днем пятницы будет +18°..+20°, в основном малооблачно, без осадков, ветер западный, 4-9 м/с, днем порывы до 11 м/с. В субботу ночью +8°, днем +18°, в воскресенье — ночью +12°, днем +19°.

Конец сентября и начало октября ожидаются теплыми: в понедельник, 30 сентября, ночью установится температура +12°, днем +21°, во вторник, 1 октября — ночью +8°, днем +16°. В среду ночью похолодает до +2°, днем до +16°, в четверг ночью +3°, днем +17°.

Напомним, в начале недели на Среднем Урале было холодно, адвекция холода сопровождалась порывистым ветром и дождями, а также мокрым снегом в западных районах.

Ирина Пичурина