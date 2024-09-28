Следствие устанавливает ущерб по делу о поставках некачественных сухпайков

Правоохранительные органы устанавливают точный ущерб, причиненный фигурантами дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы о продлении обвиняемым меры пресечения.

«Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела... проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба... суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить»,— говорится в документах.

По делу проходят гендиректор Грязинского пищевого комбината (ГПК) Валерий Ковалевич, глава московского филиала предприятия Александр Михайленко и акционер АО ГПК Эльвира Смирнова. Они обвиняются в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет колонии). Дело касается заключенных в 2022–2023 годах между Минобороны и «Военторгом» контрактах на поставку сухпайков для военнослужащих. Из них более 9 млн оказались некачественными. По данным ТАСС, госпожа Смирнова признала вину и пошла на сделку со следствием.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Под генерала дали взятку и заключили сделку».

Лаура Кеффер