Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс в Панаму

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму. Мужчине также запретили летать рейсами компании в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.

Господин Шатков в ноябре планировал экспедицию в Антарктиду и хотел заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал. 22 сентября он зарегистрировался на рейс из Тивата (Черногория) в Панаму с пересадкой в Стамбуле. Однако на посадке в Стамбуле ему отказали в допуске на рейс. С его слов, в авиакомпании заявили, что «билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается». Мужчина заверил, что покупал обратный билет отдельным бронированием.

«Два часа у меня проверяли счета, спрашивали, зачем мне пересекать Панамский канал... Никакой бумаги об отказе мне не предоставили, и мы с группой таких же как я везунчиков (некоторые из них были на грани нервного срыва и истошно ругались) ходили туда-сюда от гейта к стойке авиакомпании и слушали нелепые отмазки»,— рассказал «РИА Новости» Глеб Шатков.

Невозвратные билеты обошлись мужчине в €3 тыс., также компания потеряла его багаж, но через сутки вернула. Тогда же он получил письмо, в котором его уведомили, что до 23 сентября 2025 года его не допустят на рейсы Turkish Airlines в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу. Точная причина такого решения неизвестна, в числе возможных причин: отсутствие нужных документов, отказ властей принимающей страны, а также риск того, что пассажиру откажут во въезде.

В марте Turkish Airlines сняла с рейсов как минимум 50 россиян, летевших из Турции в Аргентину. Перевозчик объяснял это ужесточением правил на прием россиян в странах Латинской Америки. Разъяснения на русском языке были опубликованы компанией спустя почти два месяца после запроса посольства РФ. В том же месяце Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. В сентябре возникли задержки рейсов Turkish Airlines между Москвой и Турцией.

Подробности — в материале «Ъ» «У Turkish Airlines слетает расписание».

Лаура Кеффер