Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой войны

Действия Израиля грубо нарушают суверенитет Ливана, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, беспрецедентный кризис вокруг сектора Газа «стал катализатором резкого обострения ливано-израильской конфронтации», и весь регион оказался на грани войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет»,— сказал господин Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что, несмотря на резолюции СБ ООН и Генассамблеи ООН с призывом прекратить огонь, операция израильской армии продолжается. Он назвал недопустимыми «неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица». «Путь войны, который избрал Западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны и не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье»,— добавил Сергей Лавров.

17 и 18 сентября в Ливане произошли взрывы электроники и средств связи, в результате чего погибло более 30 человек, пострадало свыше 4 тыс. 23 сентября Израиль объявил о начале операции в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». 25 сентября израильская армия начала дополнительную мобилизацию. Вчера, 27 сентября, израильские силы нанесли крупнейший с начала текущей эскалации авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль решил бить по-крупному».

Лаура Кеффер