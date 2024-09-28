Прокуратура Сахалина проверяет инцидент с показом видео аборта на уроке в школе

Прокуратурой Сахалинской области проводится проверка по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности, сообщили «Ъ» в надзорном органе. Информация об инциденте появилась накануне в местных Telegram-каналах.

Как уточнили в прокуратуре, урок прошел в общеобразовательной седьмой школе города Оха на севере острова.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения на предмет соблюдения законодательства об образовании. Вероятно принятие мер прокурорского реагирования.

Эрнест Филипповский, Хабаровск