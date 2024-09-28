Договор Белоруссии и РФ о гарантиях безопасности находится на этапе согласования

Договор о гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией находится на финальном этапе согласования, сообщил глава белорусского МИДа Максим Рыженков. По его словам, одним из пунктов документа будет положение о ядерном оружии. Он отметил, что договор планируется подписать в декабре к 25-летию образования Союзного государства.

«Этот договор находится в заключительной стадии согласования. Мы провели с российской стороной целый раунд консультаций в Москве в Минске, и мы полностью отработали текст этого соглашения договора о гарантиях, причем о гарантиях обеих стран»,— рассказал господин Рыженков на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возможная агрессия против республики или России со стороны государств—участников НАТО повлечет конфликт с использованием ядерного оружия.

25 сентября Владимир Путин объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину, среди которых — расширение категорий стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Кроме того, по словам президента, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного должна рассматриваться как их нападение на Россию.

Подробности — в материале «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Ольга Семеновых