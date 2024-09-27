Лукашенко: нападение НАТО на Белоруссию приведет к ядерному удару

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможная агрессия против республики или России со стороны государств—участников НАТО спровоцирует масштабный конфликт с использованием ядерного оружия. Белорусский президент подчеркнул, что Минск четко обозначил свои «красные линии» — это государственная граница, за нарушением которой последует «мгновенный ответ». Александр Лукашенко подчеркнул, что страна готовится к подобному сценарию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И России в том числе, поэтому она применит весь арсенал. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад, они к этому не готовы»,— сказал господин Лукашенко во время встречи со студентами технических вузов (цитата по БЕЛТА). Он напомнил, что 17 сентября в рамках патриотического форума предупреждал, что будет считать нападение на Белоруссию началом мировой войны.

Александр Лукашенко также поблагодарил Владимира Путина за внесение изменений в ядерную доктрину. «Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что (в случае.— "Ъ") нападения на Россию и Белоруссию мы применяем ядерное оружие»,— отметил господин Лукашенко.

25 сентября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину. Среди обновлений — расширение категорий стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также решено, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного должна рассматриваться как их нападение на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал изменение доктрины сигналом для недружественных стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Сигналы дальнего радиуса действия».

Александр Андреев