«Аль-Манар»: при ударе ЦАХАЛа по штабу «Хезболлы» пострадали около 50 человек

При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центральному штабу «Хезболлы» в центре района Дахия в Бейруте погиб человек, около 50 — пострадали, сообщил аффилированный с группировкой телеканал «Аль-Манар». В сообщении канала говорится, что указанное число пострадавших госпитализировано в местную больницу.

Ранее «Аль-Манар» сообщал, что в результате удара были полностью разрушены четыре здания. ЦАХАЛ утверждал, что штаб группировки располагался под жилыми зданиями. По данным Axios, целью удара был генсек группировки Хасан Насралла. AFP со ссылкой на источник в группировке информирует, что генсек не пострадал. Аналогичные данные предоставили Reuters источники, близкие к «Хезболле».

23 сентября власти Израиля заявили о военной операции в Ливане, она получила название «Стрелы севера». В рамках операции израильские военные начали наносить массированные удары по Ливану, в основном по Бейруту и его пригороду. С того момента ЦАХАЛ отчитался о гибели 16 боевиков и командиров. До этого Израиль провел в Ливане операцию по взрывам пейджеров боевиков «Хезболлы». Жертвами стали более 30 человек, более 4 тыс. человек, в том числе женщин и детей, получили ранения. С 23 сентября в Ливане погибли 25 человек, более 700 — пострадали.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Израиль движется ракетно-ударными темпами».