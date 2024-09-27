Делегации ряда стран бойкотировали выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН

Несколько делегаций арабских стран в знак протеста покинули заседание Генеральной Ассамблеи ООН, после того как на трибуну вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израильскому премьеру пришлось выступать перед полупустым залом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Десятки дипломатов начали покидать зал, когда председательствующий на сессии пригласил господина Нетаньяху выступить в рамках общеполитических дискуссий. Представители некоторых делегаций предпочли проигнорировать мероприятия, на которых может выступить господин Нетаньяху. Накануне он отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла», продолжая при этом рейды на палестинских территориях.

Война между Израилем и «Хамасом» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Было убито 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибли около 41,5 тыс. палестинцев, около 96 тыс. человек пострадали. С середины сентября ЦАХАЛ также проводит наступательную операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Цель — устранение угрозы со стороны «Хезболлы» для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные населенные пункты на севере еврейского государства.

Об эскалации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль движется ракетно-ударными темпами».

Александр Андреев