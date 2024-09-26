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Житель Прикамья задержан за интимные фото для семилетней петербурженки

Правоохранительные структуры задержали в Пермском крае местного жителя, которого подозревают в совершении сексуальных действий в отношении 7-летней девочки, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, 35-летний злоумышленник с июля по сентябрь переписывался через социальные сети с юной петербурженкой. Уроженец Березников отправлял ребенку фото и видео интимного характера, после чего просил ее сделать то же самое. На данный момент мужчина доставлен в Петербург. Ему предъявили обвинение, в ходе допроса он признал вину.

В ближайшее время подозреваемого отправят под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец получил 7,5 лет колонии за кражу у родителей бывшей девушки. Мужчина встретил пожилую пару с ружьем, после чего забрал из их квартиры деньги и ювелирные украшения на 800 тыс. рублей.

Андрей Маркелов

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