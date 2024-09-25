Петербуржец получил 7,5 лет колонии за кражу денег у родителей бывшей девушки

Выборгский районный суд вынес приговор петербуржцу, который обокрал родителей своей бывшей девушки, сообщает объединенная пресс-служба судов. В декабре 2023 года семейная пара пенсионеров, вернувшись домой, обнаружила в квартире дома 1 по улице Сикейроса бывшего возлюбленного своей дочери с ружьем в руке.

Мужчина изъял у пенсионеров из комода ювелирные украшения и деньги, после чего сбежал. Задержали 44-летнего подозреваемого по горячим следам. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 832 тыс. рублей. Свою вину подсудимый признал лишь частично. Ближайшие 7,5 лет петербуржец проведет в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить пенсионерам 300 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три килограмма наркотиков стоили жителю Петербурга девяти лет колонии.

Андрей Маркелов