Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржец получил 7,5 лет колонии за кражу денег у родителей бывшей девушки

Выборгский районный суд вынес приговор петербуржцу, который обокрал родителей своей бывшей девушки, сообщает объединенная пресс-служба судов. В декабре 2023 года семейная пара пенсионеров, вернувшись домой, обнаружила в квартире дома 1 по улице Сикейроса бывшего возлюбленного своей дочери с ружьем в руке.

Мужчина изъял у пенсионеров из комода ювелирные украшения и деньги, после чего сбежал. Задержали 44-летнего подозреваемого по горячим следам. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 832 тыс. рублей. Свою вину подсудимый признал лишь частично. Ближайшие 7,5 лет петербуржец проведет в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить пенсионерам 300 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три килограмма наркотиков стоили жителю Петербурга девяти лет колонии.

Андрей Маркелов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...