В Петербург доставили подозреваемого в отправке интимных сообщений девочке
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. В рамках следствия в Пермском крае задержали подозреваемого и доставили в Северную столицу, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.
Дело открыто по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Следствие полагает, что на протяжении двух месяцев правонарушитель общался с семилетней девочкой и отправлял ей сообщения интимного содержания. Злоумышленник также требовал от ребенка фото и видео.
Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Его задержали 25 сентября в городе Березники Пермского края. В Петербург доставили 35-летнего мужчину.
«Подозреваемому предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе управления.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что домогавшегося до несовершеннолетней мигранта-таксиста задержали в Петербурге.