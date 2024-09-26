В Петербург доставили подозреваемого в отправке интимных сообщений девочке

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. В рамках следствия в Пермском крае задержали подозреваемого и доставили в Северную столицу, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Дело открыто по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Следствие полагает, что на протяжении двух месяцев правонарушитель общался с семилетней девочкой и отправлял ей сообщения интимного содержания. Злоумышленник также требовал от ребенка фото и видео.

Сотрудники ведомства установили личность подозреваемого. Его задержали 25 сентября в городе Березники Пермского края. В Петербург доставили 35-летнего мужчину.

«Подозреваемому предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе управления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что домогавшегося до несовершеннолетней мигранта-таксиста задержали в Петербурге.

Татьяна Титаева