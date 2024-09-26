Памятник в честь погибших в обстреле жителей Белгорода установят у кинотеатра «Победа»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о работе по подготовке памятника в честь погибших в результате обстрела областного центра, который произошел 30 декабря прошлого года. Тогда в результате атаки погибли 25 человек, более 100 получили ранения. Его установят у кинотеатра «Победа» в центре Белгорода.

Один из макетов памятника

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Концепцию памятника «Сердце Белгорода» губернатор обсудил со скульптором и членом Московского союза художников Андреем Коробцовым, депутатом Госдумы Никитой Румянцевым и начальником управления архитектуры и градостроительства области Галиной Горожанкиной. Господин Коробцов представил три макета. Судя по фотографиям из Telegram-канала губернатора, будущий памятник будет представлять собой скульптуру ангела.

«Планируем вынести проект памятника на общественное обсуждение. На этой неделе в Белгородской митрополии рассмотрят варианты скульптурных композиций в среде педагогического сообщества, работников и деятелей культуры. Далее определим площадку, куда смогут прийти жители, чтобы вживую увидеть макеты "Сердца"», — рассказал губернатор. Он добавил, что композиция будущего памятника может быть дополнена посеченными от снарядов гранитными плитами или остатками сбитых ракет, заключенными в защитный купол.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Сегодня, 26 сентября, в районе села Графовка Краснояружского района работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство, что привело к ранению его водителя. За прошедшие сутки в регионе два человека погибли и два получили ранения.

Владимир Зоркий