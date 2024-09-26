Воронежский вице-губернатор Сергей Трухачев вступил в «Единую Россию»

Первый замгубернатора Воронежской области Сергей Трухачев вступил в партию «Единая Россия». 25 сентября вице-губернатор принял участие в заседании президиума регионального политсовета «Единой России», где ему торжественно вручили документы о вступлении в партию. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Трухачев (на переднем плане слева)

Фото: Белла Маркова Сергей Трухачев (на переднем плане слева)

Фото: Белла Маркова

Сергей Трухачев родился в 1975 году в Воронеже. В 1997 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция». До назначения на должность руководителя аппарата губернатора и правительства в 2018 году возглавлял управление судебного департамента в Воронежской области. В октябре прошлого года стал первым заместителем губернатора.

Подробнее об изменении структуры правительства Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Пискунов