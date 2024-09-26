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«Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри зданий

Российская компания «Яндекс» (MOEX: YDEX) добавила в сервис «Карты» функцию построения маршрутов внутри популярных торговых центров, вокзалов и аэропортов. Обновление призвано помочь лучше сориентироваться в крупных организациях и быстрее найти нужные рестораны, магазины и выходы на посадку.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Маршруты внутри зданий можно строить в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Казани. Также получится проложить дорогу из любой точки города до необходимого места — приложение автоматически подскажет ближайший вход, эскалатор, лифт или лестницу, а также покажет дорогу. Будет возможность выбрать самый подходящий маршрут из нескольких предложенных вариантов.

Для построения маршрута внутри здания нужно будет уточнить местоположение и этаж, после чего указать конечную точку. Чтобы увидеть проход к нужному гейту или железнодорожному пути, нужно зажать значок с ним на карте и кликнуть «Сюда». В будущем функция будет работать и в других городах. Планируется и добавить больше организаций, внутри которых будет работать опция.

Евгений Федуненко

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