В массовом ДТП у Нижнего Тагила пострадали водитель и пассажирка машины

На 169 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в массовом ДТП под Нижним Тагилов пострадали два человека: водитель и 57-летняя пассажирка легкового автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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Инцидент произошел 25 сентября в 14:05. По предварительным данным, 60-летний водитель на Nissan Pathfinder при выезде с территории придорожного кафе и совершении разворота не представил преимущества в движении с грузовиком DAF под управлением 29-летнего водителя, в результате чего столкнулся с ним. Из-за этого большегруз столкнулся со стоящим на трассе автомобилем Scania с полуприцепом. В результате аварии пострадали два человека в Nissan: с тяжелыми переломами различных частей тела их госпитализировали в медучреждения Нижнего Тагила.

Автоинспекторы выяснили, что в автомобиле находилась семейная пара жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), которые ехали в сторону Екатеринбурга. В течение года водитель нарушил ПДД три раза, два из них за превышение скоростного режима. По словам очевидцев, при выезде с территории кафе на главную дорогу он решил развернуться в нарушение установленного дорожного знака. В каком он был состоянии в момент ДТП, будет установлено меданализом крови.

За рулем большегруза DAF находился житель Новгородской области со стажем вождения 11 лет, в момент аварии был трезв, за год нарушил правила дорожного движения один раз. Он пояснил, что во время ДТП совершал рабочую поездку. На него составили административный материал по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ за установку дополнительных предметов на автомобиле , которые ограничивают обзор с места водителя.

Водитель Scania, решив отдохнуть и перекусить в кафе, неправильно припарковал транспорт, в связи с чем стал участником ДТП. Также водитель нарушил правила использования тахографом. Сотрудники привлекли его по ч.4 ст.12.16 КоАП РФ и ч.1 ст.11.23 КоАП РФ.

По факту ДТП проводятся следственные мероприятия.

Ранее в Кушве депутат от «Единой России» на Haval F7 сбил женщину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 791 мг/л алкоголя.

Ирина Пичурина