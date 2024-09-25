В Кушве депутат от «Единой России» сбил женщину на пешеходном переходе

Водитель Haval F7 сбил на пешеходном переходе в Кушве (Свердловская область) 39-летнюю женщину, после чего скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе МО МВД в Кушве. По данным источника «Ъ-Урал», наезд допустил депутат думы муниципалитета от «Единой России» (ЕР) Михаил Потапов. В думе Кушвы «Ъ-Урал» отказались комментировать аварию с участием депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» во «ВКонтакте» Фото: Сообщество межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» во «ВКонтакте»

Как сообщили в МО МВД, виновник ДТП был разыскан сотрудниками ДПС в течение получаса. «Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 791 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе»,— добавили в пресс-службе. Водитель пояснил автоинспекторам, что не заметил пешехода и узнал о наезде от сотрудников ДПС, когда находился дома.

Отмечается, что водитель Haval F7 имеет стаж вождения категории «В» 22 года, к административной ответственности в 2024 году привлекался пять раз по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ (превышение скорости).

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, на виновника ДТП составили три административных материала по ст.12.18 КоАП РФ (непредставление преимущества в движении пешеходу), по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) и по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение здоровья потерпевшему). «По данному факту назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

По данным МО МВД, 39-летняя пешеход была доставлена в городскую больницу Кушвы с диагнозами закрытый перелом со смещением левого голеностопного сустава, ушиб правого голеностопного сустава и ушиб таза.

Михаил Потапов был избран депутатом думы Кушвинского городского округа на дополнительных выборах в сентябре 2024 года. По данным избиркома, кандидат от ЕР набрал 255 голосов избирателей, опередив самовыдвиженца Елену Бушуеву (ее поддержал 41 человек).

Василий Алексеев