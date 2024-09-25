На светофоре в ФРГ загорелся зеленый

Лидеры немецкой партии «Союз-90/Зеленые», входящей в правящую коалицию ФРГ, приняли решение уйти в отставку. Результаты партии на недавних выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге оказались провальными, а общий рейтинг упал до минимального за семь лет — 9,5−10%. «Зеленые» убеждены: только новые лица способны вывести партию из самого глубокого за десятилетие кризиса. Входящие в коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Свободная демократическая партия (СвДП) положительно оценили решение коллег. При этом оппозиция сочла отставку руководства «Зеленых» началом краха так называемой «светофорной» (по цветам партий) правящей коалиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатели «Зеленых» Омид Нурипур и Рикарда Ланг

Фото: Fabian Sommer / dpa / AP Сопредседатели «Зеленых» Омид Нурипур и Рикарда Ланг

Фото: Fabian Sommer / dpa / AP

Об отставке руководства партии 25 сентября журналистам сообщили сопредседатели «Зеленых» Рикарда Ланг и Омид Нурипур, признавшие необходимость перемен в связи с чередой неудач и падением популярности среди избирателей. «Сейчас цель состоит не в том, чтобы приклеиться к стулу. Цель — взять на себя ответственность. И мы делаем это, предоставляя возможность нового старта»,— сказала Рикарда Ланг на пресс-конференции (цитата по Die Welt). «Результаты выборов в Бранденбурге — доказательство самого глубокого кризиса нашей партии за десятилетие»,— продолжил Омид Нурипур.

Рикарда Ланг и Омид Нурипур были избраны сопредседателями «Зеленых» в январе 2022 года, заменив Анналену Бербок и Роберта Хабека, занявших должности главы МИДа и министра экономики (а также вице-канцлера) ФРГ соответственно. Также в состав правления партии входят их заместители Пега Эдалатян и Хайко Кнопф, управляющая делами Эмили Бюнинг и федеральный казначей Фредерик Карпентер. Они продолжат исполнять свои обязанности до партийного съезда 15–17 ноября в Висбадене, где, как ожидается, будет избрано новое руководство.

Потенциальными кандидатами на должности сопредседателей считаются статс-секретарь парламента по экономическим вопросам Франциска Брантнер и член Бундестага, бывший руководитель «Зеленой молодежи» Феликс Банашак.

По данным Der Spiegel, в качестве преемника также рассматривается член Бундестага Андреас Аудреч.

Очередным доказательством затяжного кризиса партии стали выборы в ландтаги (региональные парламенты) восточногерманских земель Саксония и Тюрингия, cостоявшиеся 1 сентября, а также Бранденбурга, которые прошли 22 сентября. Напомним, в Саксонии «Зеленые» получили 5,1%, а победу одержала правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 30,6% голосов. В Тюрингии и Бранденбурге «Зеленые» и вовсе не преодолели пятипроцентный барьер и вылетели из регионального парламента. Стоит отметить, что выборы в Саксонии и Тюрингии оказались неудачными и для партнеров «Зеленых» по правящей коалиции — СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП). В частности, последняя не прошла в региональный парламент как в этих землях, так и в Бранденбурге. СДПГ канцлера Германии Олафа Шольца, набравшая незначительные 6,1% и 7,3% в Тюрингии и Саксонии, все же смогла одержать победу в Бранденбурге с небольшим отрывом от АдГ.

Руководство «Зеленых» подвергалось критике и раньше, в том числе — после июньских выборов в Европарламент, когда партия набрала 11,7%.

С момента предыдущих выборов она ухудшила свой результат на 8,6 процентного пункта. В результате к середине сентября, согласно опросу INSA для Bild, рейтинг «Зеленых» опустился до 9,5–10% — это минимальный показатель за последние семь лет. С 2021 года, когда в ФРГ прошли федеральные выборы, рейтинги «Зеленых» снизились более чем на треть.

В сложившихся обстоятельствах совсем неясными были перспективы Роберта Хабека, который, как писали немецкие СМИ, намерен выдвинуться от «Зеленых» кандидатом на пост канцлера на выборах в октябре 2025 года. Его личный рейтинг ничуть не лучше рейтинга партии: согласно августовским данным социологической компании YouGov, его работой были недовольны 63% опрошенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек (слева) и Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters Роберт Хабек (слева) и Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen, Reuters

При этом Роберт Хабек, вопреки ничуть не утешающим цифрам, убежден, что впереди его самого и партию ждет «новое мощное начало», а тяжелые месяцы остались позади. Решение руководства об отставке он назвал «большой услугой», но признал, что также несет ответственность за провалы «Зеленых».

Ноябрьский съезд, по словам господина Хабека, станет толчком для предвыборной гонки, в том числе с точки зрения вопроса о будущей кандидатуре на пост канцлера.

«Я хочу открытых дебатов на партийной конференции о возможной кандидатуре и честного тайного голосования»,— сказал господин Хабек, воздержавшись от подробных комментариев по этому поводу (цитата по Die Zeit).

Партнеры «Зеленых» по правящей коалиции, комментируя отставку руководства партии, поблагодарили коллег за годы «честного сотрудничества». «Несмотря на некоторые разногласия, это партнерство было очень приятным»,— говорится в заявлении сопредседателей СДПГ Ларса Клингбейла и Заскии Эскен. Член СДПГ Катя Маст подчеркнула: грядущие перемены не повлияют на правящую коалицию. Лидер СвДП Кристиан Линднер счел решение Рикарды Ланг и Омида Нурипура достойным уважения. «Любопытно посмотреть, появится ли новый курс под новым руководством и какое влияние это окажет на правительство»,— написал он в соцсети X.

В оппозиции же отставку «Зеленых» расценили как признак необратимого краха правящей коалиции. Так, член парламентской группы Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Торстен Фрай заявил, что «светофор» рушится на глазах. А сопредседатель АдГ Алиса Вайдель назвала произошедшее «началом конца» коалиции.

Лусине Баласян