Вопрос о вступлении Украины в НАТО не может быть решен быстро, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, США и некоторые другие страны—участницы альянса не хотят, чтобы постсоветская республика стала членом Североатлантического блока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прежде всего Соединенные Штаты не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хочет, чтобы Украина стала участником альянса. Нам надо принять решение, исходя из существующих реалий. Это не те вопросы, с которыми следует торопиться… И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов, обсуждаем дискуссионные вопросы за столом переговоров и потом принимаем окончательное решение»,— сказал глава турецкого государства американскому телеканалу NBC.

Ранее господин Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке пообещал содействовать возможному возобновлению зерновой сделки и достижению прекращения огня в зоне конфликта на Украине.

Владимир Зеленский ранее заявил о «полной готовности» так называемого плана победы Украины. По его утверждениям, инициатива предусматривает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, говорил, что Владимир Зеленский пытается заставить западные страны «поднять ставки» в конфликте с Россией и стать его прямыми участниками. По словам дипломата, Украина готова «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».

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Александр Андреев