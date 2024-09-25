МТС: За лето на телефоны петербуржцев поступило более 50 млн спам-звонков

Летом 2024 года на телефоны петербуржцев поступило свыше 50 млн спам-звонков. Данные «Ъ-СПб» предоставила цифровая экосистема МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В компании сообщили, что с помощью антиспамовых программ и сервиса «Защитник» на базе технологии Big Data с июня было заблокировано около 56 млн подозрительных звонков. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Пик активности спамеров пришелся на июль, за этот месяц было зарегистрировано больше всего нежелательных звонков. Чаще всего горожанам звонили с навязчивой рекламой, различными опросами, предложениями от финансовых и медицинских организаций. Также в этот список вошли коллекторы и потенциальные мошенники.

«С начала 2023 года общий объем заблокированных нежелательных звонков в Петербурге превысил 57 миллионов минут, это почти 110 лет несостоявшихся разговоров»,— сообщили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 2023 года жителей Петербурга и Ленобласти защитили от 180 млн спам-звонков.

Дарья Астанина