Пик мощного циклона в Сочи ожидают в ночь со вторника на среду

В Сочи готовятся к мощному шторму. Циклон, о котором заблаговременно предупреждали синоптики, приближается к побережью, идет с моря, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пик шторма ожидается в ночь со вторника, 24 сентября, на среду. Осадки в Сочи и на федеральной территории «Сириус» усилятся до категории опасных явлений, предупредил мэр.

«Это сигнал для всех, прежде всего для городских служб. Провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В районах и на предприятиях сформированы аварийные бригады: к незамедлительным действиям готовы порядка 900 человек и 380 единиц техники», – рассказал господин Прошунин.

Мэр также призвал работников коммунальных служб заранее подготовить системы ливнеотведения к возможному резкому напору воды и создать условия для безопасной работы объектов жизнеобеспечения, социальных учреждений. Дорожникам Андрей Прошунин дал поручение обеспечить функционирование транспортной инфраструктуры. Также по распоряжению главы города усилен мониторинг русел рек. Введен запрет на купание.

Господин Прошунин призвал туристов и местных жителей быть предельно внимательными в связи с непогодой. В городе готовят пункты временно размещения на случай, если понадобится эвакуация населения.

Ранее эксперт заявил, что ураганный циклон «Медикан» может уйти от побережья Сочи в сторону Азовского моря. Однако по-прежнему сохраняется риск выхода циклона на побережье.

Вячеслав Рыжков