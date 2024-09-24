Суд обязал свердловское минсоцполитики выплатить фонду «Я особенный» 48 млн руб

Арбитражный суд Свердловской области обязал региональное министерство социальной политики выплатить более 48,7 млн руб. благотворительному фонду «Я особенный», следует из картотеки арбитражных дел. Фонд требовал возместить с минсоцполитики компенсации за реабилитирующие занятия с детьми с февраля по апрель и за май-июнь 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министерство планирует оспорить решение, пишет 66.ru. По мнению минсоцполитики, фонд «Я особенный» завышал количество часов, которые специалисты проводили с детьми. «Судя по отчетам за февраль и март, с одним человеком они работают по 35–80 часов в сутки»,— заявляли в министерстве.

Представители фонда считают, что чиновники «прикрывались» ошибками в отчете, а «что исправить, не говорили».

Фонд «Я особенный» с 2014 года помогает детям с особенностями развития и их родителям в Екатеринбурге и за его пределами. По данным фонда, сейчас бесплатную помощь получают около 700 детей.

Напомним, в июне прошлого года фонд мог закрыться из-за отсутствия компенсаций. Более 300 специалистов не получали оплату труда четыре месяца.

Виталий Красиков