Благотворительный фонд «Я особенный» может закрыться из-за отсутствия компенсаций

С февраля 2023 года свердловский благотворительный фонд «Я особенный» не получает компенсации от областного правительства. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фонда, задолженность со стороны государства достигла 47 млн руб., а более 300 специалистов не получают оплату труда четыре месяца.

По данным представителей, согласно областному регламенту, компенсации должны предоставляться организации в течение 23 дней после сданного отчета, однако министерство социальной политики и труда «не указывает четких причин и возвращает поставщику отчеты, отказывая в выплатах».

По словам мамы ребенка с ментальными нарушениями, помощь с начала года урезали в семь раз. «В конце июня начнется ряд судебных дел, однако, общественники опасаются, что они могут затянуться. Многие поставщики социальных услуг, в том числе фонд "Я особенный", могут перестать существовать»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Фонд «Я особенный» с 2014 года помогает детям с особенностями развития и их родителям в Екатеринбурге и за его пределами. По данным фонда, сейчас бесплатную помощь получают около 600 детей.

Напомним, Минсоцполитики области подало заявления в региональные ГУ МВД и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении благотворительных фондов «Я особенный» и «Спектрум-М», а также ИП Сыропятов М. Б. Они входят в реестр поставщиков социальных услуг и получают от государства ежемесячные компенсации за них. Регион подозревает, что организации могли предпринять попытку хищения бюджетных средств путем мошенничества.

В министерстве утверждают, что организации получают от государства деньги за работу «с одним человеком по 35–80 часов в сутки». В фондах же говорят, что это министерство недоплатило им 60 млн руб. Организации подали в суд на чиновников.

Полина Хабарова

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