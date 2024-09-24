В ХМАО бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к 9 годам колонии за убийство сослуживца

Березовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра) приговорил к 9 годам колонии строгого режима бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Константинова за убийство сослуживца, следует из решения по уголовному делу, опубликованному на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчины распивали алкогольные напитки в гараже, когда у Алексея Константинова возник умысел на убийство приятеля в связи с его высказываниями о специальной военной операции (СВО). «Они обсуждали возможность вернуться обратно на спецоперацию, обсуждали знакомых, кто служил с ними и, кто сейчас служит», — говорится в документе.

Согласно показаниям свидетеля, потерпевший рассказал Алексею Константинову, что во время службы в ЧВК «Вагнер» «обнулял зеков», то есть убивал дезертиров, наркоманов и других провинившихся осужденных. После этих слов Алексей Константинов накинулся на сослуживца и нанес ему девять ударов топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После убийства Алексей Константинов направился к своей матери, но о случившемся не рассказал и попросил, что если «кто-то будет спрашивать про него, то надо сказать, что он был у нее». Затем он направился к себе домой на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был задержан сотрудниками ДПС. Алексея Константинова задержали на 18 часов за вождение в пьяном виде, по истечению срока он был отпущен.

Однако вскоре сотрудники полиции вновь вызвали его в отдел, где впоследствии и арестовали. Суд признал Алексея Константинова виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал в полном объеме.

Мария Шараева