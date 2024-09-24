В ХМАО бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к 9 годам колонии за убийство сослуживца
Березовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО—Югра) приговорил к 9 годам колонии строгого режима бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Константинова за убийство сослуживца, следует из решения по уголовному делу, опубликованному на сайте суда.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, мужчины распивали алкогольные напитки в гараже, когда у Алексея Константинова возник умысел на убийство приятеля в связи с его высказываниями о специальной военной операции (СВО). «Они обсуждали возможность вернуться обратно на спецоперацию, обсуждали знакомых, кто служил с ними и, кто сейчас служит», — говорится в документе.
Согласно показаниям свидетеля, потерпевший рассказал Алексею Константинову, что во время службы в ЧВК «Вагнер» «обнулял зеков», то есть убивал дезертиров, наркоманов и других провинившихся осужденных. После этих слов Алексей Константинов накинулся на сослуживца и нанес ему девять ударов топором по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После убийства Алексей Константинов направился к своей матери, но о случившемся не рассказал и попросил, что если «кто-то будет спрашивать про него, то надо сказать, что он был у нее». Затем он направился к себе домой на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был задержан сотрудниками ДПС. Алексея Константинова задержали на 18 часов за вождение в пьяном виде, по истечению срока он был отпущен.
Однако вскоре сотрудники полиции вновь вызвали его в отдел, где впоследствии и арестовали. Суд признал Алексея Константинова виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину он признал в полном объеме.