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Осужденная за взятки экс-министр Наталья Исаева оспорила приговор

Бывший министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, осужденная за получение взяток, оспорила приговор в кассационной инстанции. Ее жалоба зарегистрирована Первым кассационным судом Саратова 20 сентября. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2024 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Наталью Исаеву к 4,5 года колонии и штрафу 11 млн руб.

За что нижегородского экс-министра соцполитики приговорили к 4,5 годам колонии

Следствие и суд установили, что министр получила 100 тыс. руб. наличными от владельца загородного клуба Александра Ермакова. За это министерство социальной политики согласовало переселение беженцев с Донбасса из загородного клуба в другой пункт временного проживания.

Кроме того, Наталья Исаева получила взятку в виде услуги от директора детского дома-интерната «Надежда» Михаила Жинько. За то, чтобы сохранить свое рабочее место, директор детдома купил министру бетонные блоки для строительства дома.

Андрей Репин

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