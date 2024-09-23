Осужденная за взятки экс-министр Наталья Исаева оспорила приговор

Бывший министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, осужденная за получение взяток, оспорила приговор в кассационной инстанции. Ее жалоба зарегистрирована Первым кассационным судом Саратова 20 сентября. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2024 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Наталью Исаеву к 4,5 года колонии и штрафу 11 млн руб.

Следствие и суд установили, что министр получила 100 тыс. руб. наличными от владельца загородного клуба Александра Ермакова. За это министерство социальной политики согласовало переселение беженцев с Донбасса из загородного клуба в другой пункт временного проживания.

Кроме того, Наталья Исаева получила взятку в виде услуги от директора детского дома-интерната «Надежда» Михаила Жинько. За то, чтобы сохранить свое рабочее место, директор детдома купил министру бетонные блоки для строительства дома.

Андрей Репин