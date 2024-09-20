В пермском общежитии восстановлена система коммуникаций после ЧП

В Перми провели внеплановое заседание комиссии по ЧП в доме на ул. Клары Цеткин, 13. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Эдуард Соснин, в общежитии завершены работы по восстановлению инженерных коммуникаций - холодного и горячего водоснабжения, а также транзитных путей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Господин Соснин пояснил, что дом, где ранее произошло обрушение конструкций, будет подготовлен к отопительному сезону к 23 сентября. Кроме этого, продолжаются работы по восстановлению электроэнергии. «Жители могут вернуться в свои квартиры, кроме пяти помещений, которые находятся рядом с местом обрушения», - подчеркнул мэр.

Отмечается также, что на период проведения восстановительных работ гражданам, чьи квартиры находятся непосредственно в месте обрушения, будет предоставлено временное жилье в маневренном фонде города.

Напомним, утром 11 сентября в здании общежития по адресу: ул. Клары Цеткин, 13, произошло ЧП. В пятиэтажном кирпичном здании 1967 года постройки обрушилась часть перегородок первого этажа. Из общежития эвакуировали 17 человек, пострадавших нет. Прокуратура Свердловского района начала соответствующие проверочные мероприятия. Позже стало известно, что незадолго до ЧП в жилом доме сменилась управляющая компания. На момент происшествия здание находилось в ведомстве ООО «Самоуправление». 16 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).