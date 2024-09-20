Мини-рынок в Балатово застроят высокоэтажным жильем

Комиссия по землепользованию и застройке согласовала повышение предельной этажности для возведения дома на месте мини-рынка по ул. Семченко, 10. На сегодняшнем заседании комиссии на обсуждение повторно вынесли предложение ООО СЗ «Семченко 10» по установлению подзоны в 16 этажей по одноименному адресу в Индустриальном районе Перми. Участок в 3,2 тыс. кв. м расположен на мини-рынке у дома быта «Малахит», под зданием ТЦ «Рынок Балатово». Территория входит в зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, там можно размещать здания не выше 10 этажей.

Представитель краевого минимущества отметила, что ранее предложение СЗ «Семченко 10» уже рассматривалось на комиссии по ПЗЗ, его отправили на общественные обсуждения. Будущая новостройка разместится в квартале с переменной высотностью до 17 этажей, при этом линия застройки останется прежней. Дом будет виден с разных видовых точек, включая ул. Мира. Гендиректор архитектурного бюро «ЛАД» Максим Моховиков рекомендовал доработать концепцию дворовой части жилого дома, его замечание обещали учесть.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО СЗ «Семченко 10» учреждено Спартаком Димидовым, бывшим директором и владельцем ныне ликвидированного ООО «Стройуниверсал-Пермь». Теперь на строительном рынке работает ООО «Стройуниверсал-Парма», учредителем которого указан Орест Димидов.

Как писал «Новый компаньон», минувшей зимой жители Индустриального района выступали против ликвидации мини-рынка на ул. Семченко, 10. Активисты обращались к властям. В администрации им отвечали, что территория является частной собственностью и ее владелец вправе распоряжаться своим имуществом.