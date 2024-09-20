Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уголовное дело экс-главы ГНС Айрата Каримова поступило в Ленинский райсуд Уфы

Как стало известно «Ъ-Уфа», в Ленинский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова, обвиняемого в присвоении 12 гостевых домов предприятия с прилегающими к ним участками (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В судебном заседании, которое назначено на 24 сентября, рассмотрят меру пресечения обвиняемому. Процесс проведет судья Эльвира Якупова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Айрат Каримов возглавлял предприятие в 2016–2021 годах. В апреле 2023 года его задержали в аэропорту Шереметьево после отдыха в Таиланде и доставили в Уфу. Сейчас он находится под запретом определенных действий. Вину господин Каримов не признает.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...