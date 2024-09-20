Уголовное дело экс-главы ГНС Айрата Каримова поступило в Ленинский райсуд Уфы

Как стало известно «Ъ-Уфа», в Ленинский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова, обвиняемого в присвоении 12 гостевых домов предприятия с прилегающими к ним участками (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В судебном заседании, которое назначено на 24 сентября, рассмотрят меру пресечения обвиняемому. Процесс проведет судья Эльвира Якупова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Айрат Каримов возглавлял предприятие в 2016–2021 годах. В апреле 2023 года его задержали в аэропорту Шереметьево после отдыха в Таиланде и доставили в Уфу. Сейчас он находится под запретом определенных действий. Вину господин Каримов не признает.