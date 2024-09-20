В Салехарде создадут альтернативные маршруты транспорта до 2035 года

До 2035 года в Салехарде планируют создать альтернативные маршруты и схемы транспорта для разгрузки дорожной сети. Обсуждение модернизации улично-дорожной сети города прошло на заседании правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В разработанном комплексе мер по модернизации дорожной сети, загруженной из-за роста количества автомобилей в Салехарде, особое внимание уделят центру города и новым микрорайонам.

Напомним, в сентябре прошлого года на Ямал поставили более 30 новых автобусов для курсирования по городским маршрутам, а в феврале этого года — еще 15 автобусов.

Ирина Пичурина