В Уральском федеральном округе к февралю 2024 года появятся 656 новых автобусов

Регионы Уральского федерального округа к 1 февраля закупят 656 автобусов, сообщили на сайте полномочного представителя Президента РФ в УФО Владимира Якушева.

В Свердловской области появится 330 новых автобусов, в ЯНАО — 15, в ХМАО — 45, в Тюменской области — 34, в Челябинской — 131, в Курганской — 101.

По словам господина Якушева по всем шести регионам УФО одобрили казначейские кредиты на приобретение автобусов на сумму более 4,88 млрд руб.

Напомним, в Екатеринбурге в 2024 году появятся 95 новых больших автобусов. Поставка новых автобусов будет проходить в три процедуры. 35 машин прибудут в город до конца 2023 года по договору лизинга. По данным администрации, этот контракт находится на стадии подписания. Напомним, тендер на поставку автобусов за 979,2 млн руб. выиграл Нефтекамский автомобильный завод. Еще 30 автобусов появятся до 1 февраля.

Ева Коршунова

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