На Ямал поставили более 30 новых автобусов

В Ямало-Ненецкий автономный округ прибыл 31 из 60 новых автобусов, которые будут курсировать по городским маршрутам. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным департамента, 15 автобусов поставлены в Новый Уренгой, девять — в Надымский район, пять — в Ноябрьск, два — в Пуровский район. Также сейчас ожидается поставка трех автобусов в Лабытнанги, 15 — в Новый Уренгой, 10 — в Ноябрьск и один — в Ямальский район.

«Большинство автобусов, которые выходят сейчас на городские маршруты, не старше 4 лет. Этот транспорт современный и комфортный. Продолжим и дальше развивать транспортную систему, повышать уровень транспортной доступности для ямальцев»,— отметил начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Стихин.

В августе в Новый Уренгой поставили 15 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе. Напомним, с 1 января в ЯНАО от транспортного налога освобождены компании, которые перевозят пассажиров автобусами на газомоторном топливе. Кроме того, от налога освобождены владельцы грузовиков с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил.

Полина Хабарова

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