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В Перми на покупку однокомнатной квартиры потребуется 56 зарплат

Для покупки однокомнатной квартиры в Перми потребуется потратить 56 среднегородских зарплат. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на аналитиков «Циан». Откладывать заработную плату придется около четырех с половиной лет. Отметим, год назад на покупку однокомнатной квартиры в столице Прикамья необходимо было потратить 61 зарплату.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным аналитиков, самое большое количество заработных плат для приобретения однокомнатного жилья потребуется жителям Москвы (96), Санкт-Петербурга (93), Казани (92), Нижнего Новгорода (77) и Ростова-на-Дону (72).

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