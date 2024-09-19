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обновлено 09:57

Чердынская дума избрала нового спикера

Председателем думы Чердынского округа избрана Татьяна Спирина. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». В этой должности она сменит прежнего спикера Николая Селянина.

Татьяна Спирина

Татьяна Спирина

Татьяна Спирина

Госпожа Спирина является председателем комитета по физической культуре и спорту округа. В 2015–2019 годах она уже занимала должность спикера местной думы.

Татьяна Спирина делегирована в состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

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