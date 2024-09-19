Чердынская дума избрала нового спикера

Председателем думы Чердынского округа избрана Татьяна Спирина. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». В этой должности она сменит прежнего спикера Николая Селянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Спирина

Татьяна Спирина



Госпожа Спирина является председателем комитета по физической культуре и спорту округа. В 2015–2019 годах она уже занимала должность спикера местной думы.

Татьяна Спирина делегирована в состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.