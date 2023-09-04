Госэкспертиза запретила строить дублер проспекта Космонавтов в Екатеринбурге

Экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту, связанному со строительством дороги в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. Соответствующее заключение опубликовано в Едином реестре госэкспертиз.

Эксперты проверяли документацию нового маршрута дороги, проходящей через Эльмаш, реку Пышму. Дорога должна соединиться с улицей Фрезеровщиков и иметь ответвление в сторону улицы Льва Люльева. Общая длина трассы составляет 4,3 км.

Планы по строительству дублера проспекта Космонавтов утвердили еще в 2020 году. Напомним, что власти Екатеринбурга исключили из Генплана строительство дороги через Калиновский лесопарк от ул. Норильской до ул. Фрезеровщиков. Решение принято в ходе общественных обсуждений генплана, в которых жители Эльмаша выступили против появления дороги, так как Калиновский лесопарк – единственный парк для спорта и отдыха, а также он является особо охраняемой природной территорией.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте