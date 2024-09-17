Госэкспертиза одобрила строительство этапа магистрального коллектора в Сочи

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство второго этапа магистрального коллектора для водоотведения в городе Сочи. Объект пройдет на склонах отлога Главного Кавказского хребта, в междуречье Сочи и Кудепсты, в 1,5 км от Черного моря, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Коллектор протянется на 284,5 м. Как объяснила главный эксперт проекта Светлана Горохова, новый канализационный коллектор необходимо построить из-за изношенности действующей системы водоотведения. Ремонтные работы на объекте выполнить сложно. Новый трубопровод даст возможность переключить на новую канализационную сеть порядка 4 тыс. жителей микрорайона.

В ведомстве отметили также, что строительство участка позволит избежать загрязнения почвы и реки. Загрязнение может возникнуть из-за аварийного состояния существующего трубопровода.

В начале сентября госэкспертиза одобрила строительство магистрального водовода в Адлере. Существующий здесь водовод изношен на 90%. Новая магистраль протянется на 5 км.

Вячеслав Рыжков