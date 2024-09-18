«Эко-механике» придется делиться

Застройщика уфимского ЖК «Город природы» ООО «Специализированный застройщик „Эко-механика“» суд обязал безвозмездно передать в муниципальную собственность часть квартир в построенных домах. Администрация Уфы, которая обратилась в арбитражный суд с иском к застройщику, также просила взыскать с него более 290 млн руб. в качестве выплаты на развитие социальной инфраструктуры. В части жилья суд удовлетворил требования: «Эко-механика», арендуя землю у мэрии, взяло на себя соответствующее обязательство. Взыскание выплаты суд отклонил, так как мэрия не доказала факт строительства социальной инфраструктуры в районе «Города природы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск администрации Уфы к застройщику жилого комплекса «Город природы» ООО «Специализированный застройщик „Эко-механика“». Мэрия просила взыскать с компании 290,3 млн руб. в качестве задолженности по отчислениям на развитие социальной инфраструктуры, а также процентов за несвоевременную выплату с 30 апреля 2023 года по 30 апреля этого года. Кроме того, городские власти претендовали на безвозмездное получение от застройщика квартир общей площадью около 1,2 тыс. кв. м «в состоянии, пригодном для использования в качестве служебных жилых помещений».

Как следует из материалов дела, в декабре 2007 года ООО «Агидель-

энержи» по итогам торгов арендовало у мэрии 256,2 га между Затоном и Демским районом Уфы. Взамен «Агидель-энерджи» должна была перечислить администрации 150 млн руб., а также выплатить 4,4 млрд руб. в качестве возмещения на развитие социальной инфраструктуры. При этом размер затрат подлежал ежеквартальной индексации с учетом инфляции. В январе 2009 года «Агидель-энержи» и мэрия подписали допсоглашение к договору, в котором указали, что отчисления на развитие социальной инфраструктуры будут производиться пропорционально площади каждого построенного объекта в течение одного месяца с момента получения разрешения на его ввод в эксплуатацию. Помимо выплаты денежных средств застройщик, по условиям договора, должен был передать мэрии 3% от общей площади построенных в микрорайоне квартир.

В сентябре 2009 года «Агидель-энержи» уступило договор аренды ООО «Управляющая компания „Флеминг Фэмили энд Партнерс“», а оно спустя три года — «Эко-механике». Условия уступки права в обоих случаях неизвестны.

ООО «Специализированный застройщик „Эко-механика“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2011 года. Уставный капитал — 665 млн руб. С 20 февраля 2023 года единственный владелец компании — ООО «Дарс-девелопмент» (входит в ульяновский холдинг Dars development). В 2023 году при выручке 842,8 млн руб. убыток компании составил 91,6 млн руб.

Ранее «Эко-механика» сообщала, что в «Городе природы» будет построено 1,1 млн кв. м жилья. В 2008 году «Агидель девелопмент» (аффилировано с «Агидель-энержи») приводила другие объемы: более 2 млн кв. м. Инвестиции в проект, с учетом строительства торгово-деловых и гостинично-развлекательных комплексов, тогда оценивались в $4,3 млрд.

В 2022–2023 годах «Эко-механика» пыталась отменить пункты договора о выплате компенсации и передачи квартир, но арбитражные суды отказали в удовлетворении иска. По их мнению, компания, как и ее предшественники по договору аренды, добровольно приняла условия соглашения с мэрией и исполняли его, не оспаривая, на протяжении длительного времени.

В обосновании исковых требований, мэрия указала, что в марте 2023 года «Эко-механика» получила разрешения на ввод в эксплуатацию шести домов с общей площадью жилых помещений 47,3 тыс. кв. м. Это, по мнению истца, является основанием для выплаты отчислений на развитие социальной инфраструктуры и передачи спорных квартир.

Отказывая мэрии в части взыскания выплаты за объекты социальной инфраструктуры, суд отметил, что истец не предоставил доказательств их строительства в пределах «Города природы».

Требование о безвозмездной передаче квартир после ввода домов в эксплуатацию, отметил суд, установлено договором. Поэтому мэрия имеет право получить их в собственность, указано в решении.

Директор «Эко-механики» Владислав Куликов вчера не отвечал на телефонные звонки.

«Решение о подаче апелляционной жалобы по делу будет принято в установленный законом срок для обжалования судебных актов»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии Уфы.

Шансы на пересмотр решения имеют как администрация Уфы, так и «Эко-механика», полагает управляющий партнер ProLex Константин Лушников. «Со стороны истца апелляция возможна в части отказа суда во взыскании задолженности на развитие социальной инфраструктуры и неустойки. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих обязательства застройщика по компенсации затрат на социальную инфраструктуру. Однако если истец сможет предоставить дополнительные доказательства, подтверждающие исполнение условий договора в этой части, решение суда может быть пересмотрено,— отмечает эксперт.— Что касается ответчика, он может ссылаться на нарушение условий договора аренды или неверное толкование обязательств по передаче квартир, предусмотренных договором. Возможным аргументом также может быть несоответствие фактической площади передаваемого жилья договорным условиям, что может повлиять на окончательное решение суда».

Булат Баширов