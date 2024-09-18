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Сергей Рыжиков ушел с поста главного тренера казанского «Сокола»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков оставил пост главного тренера казанского «Сокола» спустя два месяца после назначения, сообщает пресс-служба клуба Второй лиги.

Сергей Рыжиков занял должность в июле. Под его руководством команда выиграла четыре матча, дважды сыграла вничью и проиграла четыре раза.

До этого 43-летний специалист тренировал тамбовский «Спартак», а также работал помощником в подмосковных «Химках» и грозненском «Ахмате».

В июле сообщалось, что на платформе Avito появилось объявление о продаже «Сокола» за 5,3 млн руб.

Анар Зейналов

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