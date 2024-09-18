Суд арестовал подозреваемых участниц террористической ячейки до 16 ноября
В Казани Вахитовский суд арестовал подозреваемых участниц ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (международная террористическая организация) до 16 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из суда.
Сегодня в суд Казани доставили 4 предполагаемых участниц ячейки. Третья подозреваемая Альсина Хайруллина выразила недоверие к составу суда и заявила, что хочет поменять своего адвоката. Четвертая предполагаемая участница террористической ячейки Альбина Валиахметова выступила против видеосъемки. Ее подозревают в организации деятельности ячейки.
Сегодня сообщили, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность женской ячейки террористической организации. Женщин подозревают в распространении террористической идеологии и вербовке граждан России в ряды запрещенной организации. Сотрудники ФСБ изъяли значительное количество запрещенной экстремистской литературы, средства связи и электронные носители информации.