В Казани Вахитовский суд арестовал подозреваемых участниц ячейки запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (международная террористическая организация) до 16 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Суд арестовал подозреваемых участниц террористической ячейки до 16 ноября Фото: Зарина Акбирова, Коммерсантъ Суд арестовал подозреваемых участниц террористической ячейки до 16 ноября Фото: Зарина Акбирова, Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Суд арестовал подозреваемых участниц террористической ячейки до 16 ноября Фото: Зарина Акбирова, Коммерсантъ Суд арестовал подозреваемых участниц террористической ячейки до 16 ноября Фото: Зарина Акбирова, Коммерсантъ

Сегодня в суд Казани доставили 4 предполагаемых участниц ячейки. Третья подозреваемая Альсина Хайруллина выразила недоверие к составу суда и заявила, что хочет поменять своего адвоката. Четвертая предполагаемая участница террористической ячейки Альбина Валиахметова выступила против видеосъемки. Ее подозревают в организации деятельности ячейки.

Сегодня сообщили, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность женской ячейки террористической организации. Женщин подозревают в распространении террористической идеологии и вербовке граждан России в ряды запрещенной организации. Сотрудники ФСБ изъяли значительное количество запрещенной экстремистской литературы, средства связи и электронные носители информации.

Диана Соловьёва