В Татарстане обнаружили женскую ячейку запрещенной террористической организации

В Татарстане нашли женскую ячейку запрещенной террористической организации. ФСБ пресекла деятельность ячейки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии ФСБ, участницы ячейки распространяли террористическую идеологию. Женщин подозревают в вербовке в ряды организации граждан России.

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли значительное количество экстремистской литературы, которая запрещена на территории РФ. Также изъяты средства связи, электронные носители информации. Предполагается, что участницы ячейки использовали их при ведении террористической деятельности.

В Следственном подразделении УФСБ по Татарстану возбудили уголовное дело. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Участниц ячейки террористической организации доставили в Вахитовский суд.

Диана Соловьёва