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Коммерсантъ FM
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Налоговая начала рассылать уведомления об уплате первого налога на вклады

Федеральная налоговая служба отправляет в личные кабинеты налогоплательщиков уведомления о необходимости уплатить налог на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Россияне впервые заплатят этот налог.

На информацию ФНС обратил внимание РБК. В уведомлениях указываются банки, где были открыты вклады, сумма начисленных процентов и сумма, с которой должен быть уплачен налог.

С 1 января 2021 года для граждан России вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса. Однако срок его уплаты сдвигался. 2023 год станет первым, по которому будут производиться выплаты. Налог нужно уплатить до 1 декабря.

НДФЛ должны заплатить все, у кого суммарный доход по банковским продуктам во всех банках по итогам 2023 года превысил необлагаемый процентный доход (НПД). Базовая ставка налога составляет 13% с суммы, превышающей НПД, или 15%, если общие доходы за год превышают 5 млн руб. НПД зависит от ключевой ставки. В 2023 году налог придется заплатить со всего дохода от вкладов, превышающего 150 тыс. руб.

Подробнее о расчете налога — в материале «Ъ» «Процентом придется делиться».

Леонид Уварчев

Налог на вклады в 2023 году: когда и сколько придется платить

Налог на вклады в 2023 году: когда и сколько придется платить

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