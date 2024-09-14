«Зенит» вытянул дебют Александра Соболева

В восьмом туре чемпионата России по футболу «Зенит» одолел на выезде ЦСКА — 1:0, что позволило ему сохранить лидерство. Петербуржцы, в составе которых дебютировал Александр Соболев, по-прежнему имеют двухочковый отрыв от «Краснодара» и «Локомотива». Кубанцы в этом туре победили «Ростов» — 2:0, а железнодорожники обыграли «Оренбург» — 4:2.

Любое противостояние в рамках дерби двух столиц автоматически становится центральным событием тура, тем более сейчас, когда все московские клубы бойко начали чемпионат и выстроились за «Зенитом» в плотную группу преследования, а «Локомотив» даже успел немного полидировать. К тому же, сыграв с «Динамо» и «Спартаком» дома, петербуржцы впервые по ходу текущего сезона встретились со столичной командой на чужом поле.

Непосредственно перед матчем с ЦСКА «Зенит» снова отодвинули с первого места. «Локомотив» одержал выездную победу над «Оренбургом» со счетом 4:2 и набрал 18 очков. Причем дублем у гостей отметился Алексей Батраков, благодаря чему 19-летний полузащитник возглавил список самых результативных футболистов чемпионата по системе «гол плюс пас» с десятью очками, оторвавшись на два балла от зенитовцев Максима Глушенкова и Вендела. Правда, победный мяч забил не он, а Жерзино Ньямси; и еще у москвичей отличился Владислав Сарвели. Вообще игра в Оренбурге удалась, и моментов соперники создали гораздо больше, чем на шесть голов. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев, например, не реализовал пенальти. Его удар отбил 20-летний голкипер Богдан Москвичев, для которого это был третий отраженный 11-метровый в четырех матчах. Кроме того, у хозяев выделялся 21-летний иранский форвард Саид Сахархизан, также оформивший дубль.

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Тем временем «Зенит» приехал в Москву без Глушенкова, который продолжает восстанавливаться после травмы, но уже с Александром Соболевым. Более того, экс-спартаковец попал в стартовый состав, хотя долгое время перед трансфером в петербургский клуб тренировался индивидуально и получил игровую практику только в недавней товарищеской встрече с казахстанским «Кайратом». При этом вместе с Соболевым в «старте» вышли Матео Кассьерра и другой новичок — Лусиано Гонду, который отметил свой дебют двумя голами в предыдущем матче с «Нижним Новгородом». Так что главный тренер «Зенита» Сергей Семак, конечно, удивил столь неожиданной конфигурацией передней линии с тремя нападающими одного амплуа. Да, он опробовал этот вариант во втором тайме спарринга с «Кайратом», но казалось, что это был лишь эксперимент.

Центрил в новой расстановке петербуржцев более мощный по антропометрии Соболев, а Кассьерра и Гонду действовали в оттяжке слева и справа. Впрочем, пока россиянин пытался зацепиться за мяч, аргентинец подобрался к штрафной площади из глубины и нанес удар в створ, заставив реагировать вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Однако в целом давили скорее армейцы, несмотря на отсутствие Виктора Давилы, который хорошо смотрелся в последних матчах, но по семейным обстоятельствам покинул московский клуб и перебрался в мексиканскую «Америку» на правах аренды. Другое дело, что их давление не приводило к опасным ситуациям у ворот Евгения Латышонка.

Гости тоже не досаждали Акинфееву, а Соболев и вовсе находился вне игры, тем не менее на 43-й минуте они выжали максимум из нулевого по содержанию первого тайма. И опять у «Зенита» выстрелил Гонду. Аргентинец сначала совершил отбор у штрафной хозяев и перезапустил атаку, которая сместилась на левый край, а затем головой замкнул подачу Дугласа Сантоса, опередив невнимательно сторожившего его Мойзеса. Перед перерывом, кстати, и Соболев выдал отличный пас на Кассьерру, который вывалился на Акинфеева. Но колумбиец момент не использовал, а по итогам всего эпизода судьи зафиксировали офсайд.

Во втором тайме ЦСКА тоже старался играть в давление и даже усилил его, став чаще доставлять мяч в штрафную. По-прежнему угрозу представляли и стандарты в исполнении армейцев, один из которых чуть не завершился автоголом Соболева. Во всяком случае, после его неловкого движения ногой в единоборстве с Сашей Зделаром Латышонку пришлось выручать. Не сказать, что официальный дебют Соболева в «Зените» получился провальным, но его замена напрашивалась и произошла ровно через час игрового времени. Вскоре на скамейку отправился и Гонду, зато остался Кассьерра, который мог удвоить разницу с передачи Вячеслава Караваева. Акинфеев был начеку.

Хозяева очень хотели отыграться и выпустили своего джокера Сауля Гуарирапу, арендованного у «Сочи». Венесуэльский нападающий действительно взбодрил команду Марко Николича, а еще ее завела стычка Мойзеса с Нуралы Алипом, едва не переросшая в драку. В концовке москвичи устроили серьезный навал, но петербуржцы оказались готовы и к такой тактике.

«Зенит» удержал минимальное преимущество в этом тяжелом матче с восемью желтыми карточками — и с 20 очками вернул себе утраченное ненадолго лидерство в премьер-лиге.

Еще одно дерби, которое принято называть южным, состоялось в столице Кубани, где «Краснодар» принимал «Ростов». Подопечные Мурада Мусаева недосчитались из-за дисквалификации своего ведущего форварда Джона Кордобы, да и сам наставник формально пропускал игру в связи с перебором предупреждений, имея техническую возможность управлять ею со стороны. У ростовчан также не обошлось без кадровых потерь — прежде всего в лице нападающего Николая Комличенко, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Гости вроде бы особо не стеснялись и даже завладели инициативой, но на 16-й минуте попались на контратаку, и Эдуард Сперцян добил мяч после того, как голкипер Даниил Одоевский парировал удар его одноклубника Виктора Са. Желто-синие продолжали нагнетать впереди и были близки к ответному голу, а Роналдо его почти что забил — вот только ранее, по мнению арбитра, нарушил правила Илья Вахания, и взятие ворот отменили. Ну и первый номер кубанцев Станислав Агкацев держал их на замке. Черно-зеленые, в свою очередь, тоже остро атаковали. Федор Смолов загубил чистый выход один на один с вратарем, а Жуан Баши промахнулся из еще более убойного положения. Удивительно, что первый тайм так и закончился 1:0.

Во второй половине Смолов все-таки поставил на уши стадион, когда в одиночку разобрался с двумя защитниками и Одоевским, но его шедевр аннулировали из-за небольшого офсайда. А потом снова не повезло Роналдо, когда он уже практически закатил мяч в сетку и Сергей Петров в падении выбил его с ленточки. Вдобавок там неуклюже сыграл на добивании нападающий «Ростова» Егор Голенков. Чем дальше, тем больше команде Валерия Карпина приходилось раскрываться, и на 77-й минуте она нарвалась на разящую контратаку, которую разогнал Са. Право решающего удара бразилец доверил Сперцяну, и тот сделал дубль. Победив 2:0, «Краснодар» с 18 очками вернулся на второе место, а «Локомотив» по дополнительным показателям вновь откатился на третье.

Александр Ильин