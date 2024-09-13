МВД пока не намерено менять правила выдачи водительских прав

МВД пока не планирует вносить изменения в правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«Внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года №1097, не планируется»,— сказали в министерстве.

Правила сдачи экзамена на права изменились с апреля. Теперь вместо пяти штрафных баллов за промахи начинающий водитель может набрать семь баллов, прежде чем экзамен остановят. Кандидатов в водители, трижды не сдавших тест, ждут на пересдачу в ГИБДД не ранее чем через полгода. МВД называло в числе самых частых ошибок нарушение дорожной разметки и не включенный вовремя указатель поворота.

О новых правилах — в публикации «Ъ» «Водителям кое-что простят».

Лаура Кеффер