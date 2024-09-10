Прокуратура Чувашии установила, что коммунальные организации г. Шумерля и Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коммунальные организации Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Коммунальные организации Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В результате проверки прокуратуры установлено, что компании не завершили ремонтные, антикоррозийные работы системы теплоснабжения. Коммунальные организации не провели ревизию в котельных, которые обслуживают Шумерлю и Шумерлинский округ.

Также отсутствуют документы о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. Прокуратура выявила недостатки с оформлением документации для получения паспорта готовности округа к отопительному сезону. «Выявлены и иные нарушения»,— сообщают в пресс-службе.

На трех руководителей теплоснабжающих организаций «ШПТиВ», «Юманайское ЖКХ» и «Чувашгаз» внесли представления. В отношении ответственных должностных лиц возбудили дела об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ.

Диана Соловьёва