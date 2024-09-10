Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коммунальные организации Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону

Прокуратура Чувашии установила, что коммунальные организации г. Шумерля и Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Коммунальные организации Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону

Коммунальные организации Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Коммунальные организации Шумерлинского округа не готовы к отопительному сезону

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В результате проверки прокуратуры установлено, что компании не завершили ремонтные, антикоррозийные работы системы теплоснабжения. Коммунальные организации не провели ревизию в котельных, которые обслуживают Шумерлю и Шумерлинский округ.

Также отсутствуют документы о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей. Прокуратура выявила недостатки с оформлением документации для получения паспорта готовности округа к отопительному сезону. «Выявлены и иные нарушения»,— сообщают в пресс-службе.

На трех руководителей теплоснабжающих организаций «ШПТиВ», «Юманайское ЖКХ» и «Чувашгаз» внесли представления. В отношении ответственных должностных лиц возбудили дела об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...