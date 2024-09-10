Нечайный край

В администрации Сочи вслед за заявлением вице-губернатора Краснодарского края сообщили о намерении развивать чаеводческие хозяйства на территории курорта. Потенциал земель для развития зеленой культуры составляет 400 га. Однако за последние пару лет суды по искам Генпрокуратуры РФ арестовали большую часть чаепригодных земель в регионе под предлогом, что данные территории используются не по назначению. Из-за этого чаеводы не могут претендовать на господдержку в виде субсидий из краевого бюджета. Руководители крупных чаеводческих хозяйств согласны с тем, что необходим контроль использования земель, однако сейчас в условиях судебных ограничений и деградации существующих посевов невозможно говорить о восстановлении плантаций. По словам ученых, возрождение чайных угодий в Сочи возможно, но при переходе на современную индустриальную технологию возделывания чая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Перспективные плантации

В мэрии Сочи заявили о начале работ по возрождению чаеводческих хозяйств на территории города. Двумя месяцами ранее об этом уже говорил сельскохозяйственный вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. По данным властей курорта, чаепригодные земли на черноморском побережье Краснодарского края занимают порядка 1,2 тыс. га, используется по назначению из них только 406,1 га. На восстановление плантаций уйдет от трех до семи лет (сроки зависят от состояния конкретных чайных плантаций и финансирования).

«Чаеводство является перспективным направлением для обеспечения выполнения государственных задач по продовольственной безопасности и импортозамещению»,— рапортуют в мэрии. Однако, количество собранного чая на этой территории год от года не показывает стабильного роста. Так, в 2022 году урожай собранного чайного листа в Сочи увеличился до 517,7 тонн (рост по сравнению с 2021 годом составил 134 %), а в 2023 году объем продукции упал и составил 488,8 тонн.

В настоящее время, по данным властей курорта, выращиванием чайных насаждений и производством чая в Сочи занимаются шесть организаций: «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста чай», ООО «ТД Холдинг» и несколько субъектов малого предпринимательства, а также фермерских хозяйств. Все они образовались на месте бывших чайных совхозов, которые были здесь во времена Советского Союза.

В июле этого года заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что власти региона намерены развивать чаеводческие хозяйства края. По его словам, первые 150 га плантаций могут быть восстановлены в более короткой перспективе.

Развивать чайные совхозы в СССР начали в середине 50-х годов прошлого века. До середины 1990-х годов чаеводческая отрасль была одной из ведущих в сельском хозяйстве на черноморском побережье края. Площади плантаций чая превышали 1,6 тыс. га, с них собирали более 7 тыс. тонн зеленого чайного листа, ежегодно производилось около 2 тыс. тонн готового чая. Рентабельность чаеводства превышала 45%.

По данным правительства Краснодарского края, с 2017 года возобновлена государственная поддержка чаеводов в соответствии с региональным законом «О развитии чаеводства». Из краевого бюджета выделяют субсидии субъектам АПК на возмещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями, приобретение систем капельного орошения.

Так, в 2019 году на эти цели выделили 7,2 млн руб., которые были полностью освоены. Эту субсидию получил АО «Мацестинский чай». В пандемийный 2020 год выделение средств временно приостановили. В 2021 году направили 7,2 млн руб., большую часть которых (6, 4 млн руб.) получило ОАО «Солохаульский чай».

Однако последние три года финансовой поддержки чаевоводы не получают. Как рассказали «Ъ-Сочи» в правительстве края, в 2022 году заявки от чаеводов на субсидии не поступили. На 2023 и 2024 годы для них якобы выделялось по 15 млн руб. в год — в итоге их перераспределили на другие виды государственной поддержки.

В последние годы чайные плантации Сочи стали предметом судебных разбирательств, в результате все чаеводческие хозяйства лишились зарегистрированного права на земельные участки, которое является одним из требований для предоставления субсидий.

Чай под арестом

Судебные тяжбы вокруг чайных угодий длятся с 2022 года. Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в 2022 году суды удовлетворили иски Генпрокуратуры РФ и аннулировали права около 100 сельхозпроизводителей на обрабатываемые земли. В их число попали и крупные чаеводческие предприятия. По версии надзорного ведомства, коммерческие структуры нецелевым образом использовали доставшиеся им земли. Вместе с заросшими сорняками, а также застроенными коттеджами участками под арест попала часть земель, на которых в последние годы выращивали чай.

В ноябре 2022 года Ассоциация производителей Краснодарского чая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести расследование по факту изъятия 538 га земель в Хостинском районе Сочи по иску Генпрокуратуры. По словам бенефициара предприятия «Мацестинский чай» Константина Туршу, также инициативная группа руководителей ведущих сельскохозяйственных предприятий чайной отрасли региона написали коллективное обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и тогдашнему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Официальных комментариев ни от властей края, ни от властей Сочи не поступало.

В августе 2022 года Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском об изъятии 140 земельных участков в Адлерском районе Сочи общей площадью более 1,5 тыс. га. По версии ведомства, данные участки были предоставлены в аренду АО «Адлерский чай», а затем третьим лицам для получения сверхприбыли и последующей застройки. В октябре 2022 года Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о прекращении права бессрочного пользования АО «Шапсугский чай» на 13 земельных участков общей площадью 1,5 тыс. га.

По словам генерального директора АО «Мацестинский чай» Виктора Панкеева, в 2022 году решением суда предприятие лишилось права на 70 га чайных плантаций. «Мы ежегодно вкладывали средства в уходные работы, проводили работы по восстановлению части чайных плантаций.Теперь мы их заморозили, потому что у нас нет определенности. Сегодня мы ведем работу на территории примерно 100 га, а 70 изъятых га у нас находятся в “подвешенном” состоянии. Там, где ухаживаем, у нас зеленые красивые чайные кусты стоят, а там, где мы перестали это делать, начинается разруха», - говорит руководитель предприятия.

Господин Панкеев сообщил, что сейчас основная задача предприятия, снять арест с тех земель, которые заняты чайными насаждениями.

«18 августа суд отказал нам в снятии ареста с земель, мотивируя это тем, что дело находится в Краснодарском краевом суде по какой-то очередной жалобе. Нужно будет обращаться повторно. Получается замкнутый круг. Бесконечные жалобы и суды. Время идет, а плантации зарастают сорняками. Через год-два чай задохнется под зарослями папоротника. Это самый злостный враг чая. Когда папоротник вырастает на 10-15 см выше чайных кустов, создается парниковый эффект, губительный для культуры. Чай просто задыхается и погибает»,— говорит Виктор Панкеев. По его словам, содержание чайных плантаций для «Мацестинского чая» требуют порядка 8-12 млн руб. ежегодно.

Фермеры в поисках идеального пути

Глава КФХ «Чайная Артель “ВерхнеХостинская”», советник мэра Сочи по вопросам чаеводства Александр Химичев занимается чаеводством восьмой год. Он отмечает, что ситуация в чаеводческой отрасли на Кубани негативная. «На мой взгляд, крупные чаеводческие предприятия, не хотят заниматься чаеводством как таковым, за исключением, одного-двух хозяйств. Много плантаций заросших и неухоженных, их должным образом не удобряют, нарушают агротехнику. И как результат — низкая урожайность. Сейчас средняя урожайность по плантациям — одна тонна листа флэша с гектара. Для сравнения в советское время это было четыре тонны. Это, на мой взгляд, происходит потому, что агротехника не соблюдается. На совещаниях чаеводы стараются упорно обходить эту тему»,— говорит господин Химичев.

Советник напомнил о программе по возрождению отрасли, которая стартовала в 2016 году. Тогда в Сочи ввели в эксплуатацию около 100 га чайных плантаций. По словам Александра Химичева, это крайне мало. Для сравнения он привел пример такой же программы в Грузии, где за три года (с 2019 по 2022 годы) ввели в эксплуатацию 1000 га чайных плантаций.

Фермерам, считает господин Химичев, нужна поддержка государства. Например, в плане выделения чаепригодных земель.

Сейчас малые формы хозяйствования практически не имеют возможности взять такие земли даже в аренду. Крупные предприятия их не переуступают, либо делают это на условиях, которые фермерам абсолютно не выгодны.

По словам руководителя проекта «Чай Колхида» Антона Бехтера, не ясно, что власти вкладывают в понятие «восстанавливать чайные плантации». «Это значит, расчищать то, что чудом сохранилось или перезакладывать новыми сортами, что правильно. И непонятно, кто именно это будет делать»,— рассуждает фермер. Он уверен, что чай — самая трудоемкая субтропическая сельхозкультура, но и самая перспективная для культивирования на черноморском побережье. Трудности культивирования чая, по словам фермера, заключаются в том, что большинство участков расположены на склонах, где механизация ограничена и преобладает ручной труд.

«Основная трудность — это земля. Насколько мне известно, ни одному фермеру не предоставили в аренду ни одного чаепригодного участка, а это основа чаеводства. Если нет земли, то нет и никакой государственной поддержки предусмотренной законом о развитии чаеводства на территории края. Как показывает мировая чаеводческая практика, самый лучший по качеству чай производят небольшие фермерские хозяйства. Это был бы идеальный и для нашего региона путь»,— говорит Антон Бехтер.

По мнению главы КФХ «Черноморский чай» Егора Матчака, плохо, что в крае нет органа, который контролировал бы восстановление плантаций по факту, смотрел бы за тем, чтобы выделенные деньги расходовались целенаправленно.

«В советские времена земли, которые были под чаем, считались особо ценными и это фиксировали документально. Кроме чая, на этих землях ничего не росло. А сейчас на чайных полях можно увидеть, например, разные постройки или просто заросшие бурьяном плантации. Несомненно нужен компетентный орган, который будет все это контролировать. Много говорят про разные программы поддержки, но непонятно, кто их реализовывает»,— считает господин Матчак.

Также, по мнению фермера, при восстановлении чайных плантаций необходимо учитывать, что это трудоемкий и материально затратный процесс. И тут очень важен вопрос собственности на землю. «Это будут те же предприятия, которые довели землю до упадка? Или будет какой-то новый игрок? Заброшенные площади огромные, нужны не только деньги, но и специалисты, и время»,— резюмирует предприниматель.

Технологии спасут продукт

Сочинский коллекционер чая Владимир Кусов уверен, что на Кубани могут и умеют выращивать очень вкусные сорта чая. «Мне есть с чем сравнить, я попробовал множество сортов чая китайского, тайваньского. Могу сказать, что наш, краснодарский чай, конечно, уступает китайским с точки зрения разнообразия сортов, но по вкусовым качествам, те сорта, которые растут у нас, нет. На самом деле все сводится к искусству чаеделов. Например, все, что производят фабрики — это одно, а то, что фермеры — совсем другое. И качество, и виды, и цены все соответствует трудозатратам»,— говорит эксперт.

По словам титестера компании «Май» Андрея Скидана, скептическое мнение по поводу качества российского чая сформировалось исторически, но современные технологии и методы обработки позволяют значительно улучшить качество продукта. Кроме этого, полагает эксперт, инвестиции в реконструкцию и модернизацию плантаций в Сочи могут помочь изменить восприятие российского чая как продукта низкого качества в лучшую сторону.

«Восстановление чайных плантаций в Сочи откроет новые возможности для российского чаеводства, сделает его более конкурентоспособным на мировом рынке и будет способствовать развитию региональной экономики»,— считает господин Скидан.

Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко, выращивание чая в Краснодарском крае остается актуальным, так как сейчас наблюдается развитие внутреннего производства, которое снижает зависимость от импорта и способствует экономическому росту региона.

«Для развития чайной отрасли необходимо обновить оборудование и внедрять современные технологии переработки чая, работать над рекультивацией и сохранением уже существующих плантаций, а также искать новые участки для посадки чая, разрабатывать образовательные программы для подготовки специалистов в области чайного производства и его продаж, оказывать поддержку объединениям чаеводов, продвигать бренд краснодарского чая, развивать экспортные направления и искать новые рынки»,— говорит эксперт.

С научной точки зрения

Большая заслуга в развитии чаеводства в Краснодарском крае принадлежит НИИГСиЦ (ныне ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур»). По мнению заведующей лабораторией интродукции и сортоизучения субтропических и южных плодовых культур ФГБУН ФИЦ «Субтропический научный центр РАН», кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Циалы Тутберидзе, сейчас перед краснодарскими чаеводами стоит не только задача возрождения чайной отрасли, но и расширения ареала возделывания. Для этих целей необходимо реконструировать чайные плантации и ввести обратно в листосбор около 800 га чайных насаждений.

Закладка чайных плантаций в крае, по словам эксперта, осуществлялась семенами растений китайской разновидности, которые отличались высокой жизнестойкостью в наших условиях. Основные промышленные насаждения на Кубани – это самостоятельные популяции, в образовании которых принимали участие сорта чая – Кимынь, Кангра, Ниджоу и их гибриды. Несмотря на ряд достоинств местной популяции, у нее есть и ряд существенных недостатков. Эти растения отличаются слабой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, что исключает возможность применения на плантациях эффективного ухода за всеми насаждениями. Особенно стало сложно применение механизированного сбора.

«Необходим переход на индустриальную технологию возделывания чая, в которую обязательным элементом входит закладка новых и перезакладка старых плантаций чая сортами, характеризующиеся высокой урожайностью и качеством сырья. Новые сорта должны быть относительно устойчивыми к неблагоприятным условиям среды. Урожайность чайных плантаций, их долговечность, качество готовой продукции чая во многом зависит от сортового состава насаждений. Ценность сорта определяется сроком вступления в листосбор, качественным показателем сырья и продуктивностью»,— резюмирует госпожа Тутберидзе.

Оксана Горячева