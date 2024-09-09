Песков: выборы в России прошли образцово и прозрачно

Партия «Единая Россия» показала высокие результаты на прошедших в стране выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выборы соответствовали всем правилам. Представитель Кремля отметил, что из-за рубежа пытались оказать влияние на ход голосования.

«Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. Поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Он заверил, что принятые властями меры позволили сузить возможности для влияния на выборы в России. «Из-за рубежа попытки оказать влияние в целом на наш внутриполитический ландшафт продолжаются и в электронном виде, и в ином виде. Но сейчас благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности этих сил из-за границы что-либо здесь сделать существенно сужены»,— добавил господин Песков.

Выборы прошли 6–8 сентября. В 21 регионе проводились прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. По предварительным данным, на выборах глав субъектов победу одержали все действующие губернаторы, шедшие на очередной срок, и все временно исполняющие обязанности, назначенные президентом. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев утверждал, что «ряд экстремистских и нежелательных организаций» при участии иноагентов пытался устроить провокации на выборах в Москве и Санкт-Петербурге.

О результатах выборов — в материале «Ъ» «Россия осталась единой».

Лаура Кеффер