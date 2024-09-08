Во время выборов в регионах России возбудили пять уголовных дел

МВД России во время проведения избирательных кампаний возбудило пять уголовных дел, сообщил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Дмитрий Дацко. По его словам, практически все дела были возбуждены в связи с ложными сообщениями о терактах.

Слова господина Дацко приводит ТАСС. Сколько именно дел связано с сообщениями о терроризме, господин Дацко не уточнил. В связи с чем были возбуждены оставшиеся дела, также не сообщается.

Выступая на брифинге в ЦИКе, он отметил, что в единый день голосования (ЕДГ) общественный порядок в стране поддерживают более 100 тыс. сотрудников органов внутренних дел.

В ЕДГ-2024 проходит около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 регионе проходят прямые выборы глав регионов, в 4 субъектах высших должностных лиц изберут региональные законодательные органы. Сообщения о нарушениях правил агитации и информирования избирателей поступили из 28 регионов, однако пока подтвердился только один факт, сообщали в ЦИКе.

О том, как проходят выборы,— в материале «Ъ».