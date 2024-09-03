Четвертый круг US Open
Мужчины. Тейлор Фриц (США, 12)—Каспер Рууд (Норвегия, 8) 3:6, 6:4, 6:3, 6:2. Александр Зверев (Германия, 4)—Брэндон Накасима (США) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Григор Димитров (Болгария, 9)—Андрей Рублев (Россия, 6) 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3. Фрэнсис Тиафо (США, 20)—Алексей Попырин (Австралия, 28) 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.
Женщины. Паула Бадоса (Испания, 26)—Ван Яфань (Китай) 6:1, 6:2. Эмма Наварро (США, 13)—Коко Гауфф (США, 3) 6:3, 4:6, 6:3. Чжэн Циньвэнь (Китай, 7)—Донна Векич (Хорватия, 24) 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Элизе Мертенс (Бельгия, 33) 6:2, 6:4.