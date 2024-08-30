В Оренбурге суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды, похитившему 27 млн рублей

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный» и потребительского кооператива «Рента на паях» в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Подсудимый с 2017 года по 2022 год похитил свыше 27 млн руб. у 83 пайщиков. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

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По данным надзорного ведомства, суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил требования прокурора о компенсации потерпевшим морального вреда на сумму 240 тыс. руб.

Региональная прокуратура сообщает, что обвиняемый разработал схему хищения денег у граждан с помощью создания финансовой пирамиды в виде потребительского кооператива. Офисы организации работали на территории Оренбургской и Челябинской областей. Кооператив рекламировал программы с начислением необоснованно высоких процентов и путевки в кооперативные комплексы отдыха, чтобы привлечь вкладчиков.

Все деньги, которые вносили пайщики, подсудимый похищал. Чтобы скрыть противоправные действия, сведения о получении денег из кассы частично вносились в программу электронного бухгалтерского учета. Расходные кассовые ордера оформлялись не на все поступления.

Часть похищенных средств шла на поддержание деятельности кооперативов — выплаты аренды, зарплаты, хозяйственных нужд, оплата услуг охраны, сотовой связи и рекламных проектов.

Руфия Кутляева